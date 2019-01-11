РИАМО – 11 янв. В период новогодних каникул Третьяковскую галерею в Москве посетили почти 93 тысячи человек, до 13 января включительно гости смогут увидеть полотна разных живописцев в рамках проекта «В будущее возьмут не всех», говорится в сообщении пресс-службы музея.

«В новогодние праздники (с 29 декабря 2018 по 8 января 2019) Третьяковскую галерею посетили более 92897 человек! Кроме того, только в течение ближайших трех дней, по воскресенье, 13 января, у гостей есть возможность посетить важнейший межмузейный проект Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех», – отмечается в сообщении.

После демонстрации в Tate Gallery (Лондон) и Эрмитаже (Санкт-Петербург) выставка в Третьяковской галерее завершает беспрецедентную для музейного мира триаду международного показа произведений лидеров современного концептуального искусства.

«Масштабная ретроспектива представляет более 40 живописных, 27 графических работ, 12 инсталляций, 10 моделей», – заключается в материале.