РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 янв. В пятницу стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников, в нем примут участие 150 учеников из городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В пятницу стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В нем принимают участие 150 учащихся городского округа Люберцы, они определились после муниципального этапа олимпиады. Это на 38 человек больше, чем в 2017 году» – сказал Ружицкий.

В Люберцах с 27 октября по 16 декабря 2018 года прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады. В нем участвовали школьники 7-11 классов. Из 2133 участников 77 человек стали победителями, а 296 – призерами.

Все участники регионального этапа набрали необходимое количество баллов, которое утверждено приказом Министерства образования Московской области и на основании протоколов предметных методических комиссий региональной олимпиады школьников.

«По итогам регионального этапа будет сформирована команда школьников Московской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады», – добавил глава городского округа.