РИАМО - 11 янв. Прорыв на шлюзе над Волоколамским шоссе не повлияет на летнюю навигацию, в ближайшее время планируется убрать лед со склонов дамбы, примыкающих к аварийному участку, сообщил журналистам в пятницу руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Утром 10 января в Тушинском тоннеле обвалился грунт, и на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы между шлюзами №7 и 8. Поступление воды в тоннель прекратилось в 15:20 10 января, а уже в 18:30 было полностью восстановлено движение транспорта.

«На навигацию, которая, предварительно, стартует 20 апреля, это не повлияет», - сказал Елянюшкин.

Он рассказал, что в ближайшее время планируется убрать лед со склонов дамбы, примыкающих к аварийному участку. На время демонтажа снежного и ледового покрова обследование территории будет проводиться геофизическими методами.

Работы по восстановлению земляной дамбы над Тушинским тоннелем планируют закончить до 1 апреля.