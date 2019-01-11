Традиционная эко-акция «Елочный круговорот» стартовала в Москве 9 января и продлится до 1 марта 2019 года.
Пункты приема елок работают на природных территориях ГПБУ «Мосприрода».
Также отслужившее новогоднее дерево можно сдать в пункты приема елей, организованных префектурами административных округов Москвы.
В рамках акции «Елочный круговорот» принимаются на утилизацию елки, сосны, пихты. Жители могут сдать новогодние деревья на утилизацию бесплатно.
Цель акции – грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания жителей к проблеме раздельного сбора отходов.
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