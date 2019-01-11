РИАМО – 11 янв. Следственный комитет РФ предоставил данные о ходе расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР), сообщает Газета.ru.

В июле 2018 года в результате нападения неизвестных в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». В ночь на 5 августа тела погибших доставили в Москву.

«Как отмечается, ночью их автомобиль был остановлен группой вооруженных людей «негроидной расы». Подчеркивается, что они говорили по-арабски», – говорится в статье.

По сведениям издания, со ссылкой на СК, нападавшие приказали всем выйти из машины и стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. Журналисты отказались это сделать и начали сопротивляться. В результате нападавшие расстреляли россиян, подчеркивается в материале.

Ранее издание сообщало, что президент ЦАР прокомментировал расследование гибели российских журналистов.