РИАМО - 11 янв. Инспекторы Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном посту ООО «Автологистика» (Москва) выявили на срезах цветов эустомы из Израиля карантинный для РФ объект – табачную белокрылку, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Зараженные срезы эустомы уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид и уменьшается урожайность.

Имаго табачной белокрылки переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80% урожая.