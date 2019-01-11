РИАМО – 11 янв. Сотрудники территориального отдела Госадмтехнадзора в Одинцовском районе подвели итоги работы за минувший год, благодаря их усилиям удалось пресечь 1,3 тысячи нарушений чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Результатом контроля за соблюдением норм и правил чистоты, порядка и благоустройства стало устранение 1300 нарушений в содержании объектов и территорий. Так, устранены нарушения и факторы опасности почти на 80 детских игровых площадках, по предписаниям инспекторов демонтировано 36 опасных, устаревших игровых элементов», – отмечается в сообщении.

В рамках поддержания чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Подмосковья очищено от несанкционированной рекламы, объявлений и проведены в надлежащее состояние фасады зданий и сооружений более 100 объектов.

«С наступлением зимнего периода, инспекторы провели надзорные мероприятия по качеству зимней уборки от снега и наледи тротуаров, дворовых территорий и проезжий части, а также кровель нежилых зданий и сооружений. По итогам года в Одинцовском муниципальном районе и 3 городских округах выявлено 342 нарушения качества зимней уборки», – добавляется в сообщении.

Инспекторы принимали активное участие в добрых социальных акциях.

«Благодаря акциям «Спасти газон» и «Тропинка к дому» (оказание помощи одиноко проживающим в частном секторе людям почтенного возраста и маломобильным гражданам) приведено в порядок более 20 объектов», – перечисляется в материале.

Значительная работа проведена местным территориальным отделом по контролю за соблюдением тишины и покоя граждан: было рассмотрено 144 обращений граждан.

По фактам парковки автомобилей на газонах и детских площадках привлечено к ответственности 613 владельцев автотранспорта, а также ликвидировано свыше 20 незаконно установленных шлагбаумов и иных ограждений на улицах и во дворах, препятствующих свободному проезду транспортных средств.

«Выявляя и устраняя нарушения, инспекторский состав Госадмтехнадзора стремится оперативно добиться положительных решений, чтобы Московская область была для жителей комфортным и привлекательным регионом», – заключается в релизе.