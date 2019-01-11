РИАМО - 11 янв. Московское областное УФАС включило сведения в отношении ООО «Инновационные технологии развития» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения договора, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

В адрес общества ГУП МО «Мострансавто» ранее направило проект договора в установленный законом срок. При этом фирма «Инновационные технологии развития» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект договора и документ об обеспечении его исполнения.

«Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения договора на поставку комплектующих для производства. На заседании комиссии Московского областного УФАС ООО «Инновационные технологии развития» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.