РИАМО - 11 янв. Предоставление государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Московской области переведено в электронный вид, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

Новый сервис доступен на портале государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ).

«Услуга позволяет получить на областном портале госуслуг лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, либо ее дубликат. Можно переоформить лицензию, прекратить ее действие, получить сведения из реестра лицензий Московской области и внести изменения в него», – отметил руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков.

Сервисом смогут воспользоваться жители Подмосковья, которые желают получить сведения о конкретной лицензии из реестра, отметил он.

Воспользоваться онлайн-сервисом можно по адресу: https://uslugi.mosreg.ru/services/6691. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА (быть зарегистрированным на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru).

Кроме того, можно обратиться с необходимым пакетом документов в многофункциональные центры Московской области, и там воспользоваться бесплатным доступом к РПГУ.