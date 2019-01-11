РИАМО - 11 янв. Число парков на территории новой Москвы к 2035 году может возрасти в пять раз, в настоящее время создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой проекта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что около 75 тысяч гектаров территории ТиНАО — природные зоны, «зеленые» территории.

«Им нужна забота, постоянное внимание. Чтобы ландшафтное и биологическое разнообразие округов не пострадало, Генеральным планом столицы учтены границы особо охраняемых природных территорий, особо охраняемых зеленых территорий, определены водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы», – сказал Жидкин.

Он добавил, что уже создана специальная рабочая группа, которая занимается вопросами развития парков в ТиНАО.

«В ее состав вошли специалисты департамента развития новых территорий города Москвы, Москомархитектуры, департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, а также общественные деятели», – перечислил Жидкин.

Он дополнил, что также активно очищаются от мусора леса в летний период, ведется строительство пожарных подъездов и расчистка пожарных прудов.

«На новых территориях будут сохранены все водоемы, что положительно скажется на экологической обстановке мегаполиса», – полагает глава департамента.

Жидкин обратил внимание, что мэром Москвы Сергеем Собяниным определен один из важнейших принципов развития ТиНАО.

«Он заключается в формировании комфортной и современной городской среды с жильем, рабочими местами, социальной и транспортной инфраструктурой, которые будут гармонично соседствовать с многочисленными парковыми зонами», – напомнил Жидкин.

Сейчас в ТиНАО действуют созданные и реконструированные парки общей площадью 102,56 гектара. Парковая зона (поселение Внуковское, деревня Рассказовка, площадь – 27 гектаров); парк «Ручеек» (поселение Марушкинское, площадь – 17 гектаров); парк «Сосны» (поселение Новофедоровское, прогулочная зона площадью 13,5 гектара).

Помимо этого, действуют парк «Красная Пахра» (поселение Краснопахорское, площадь – 11 гектаров); парковая зона (поселение «Мосрентген», вблизи дома № 20, площадь – 5,7 гектара); зона отдыха на реке Десна «Заречье» (Троицк, площадь – 5,13 гектара); парковая зона (поселение Сосенское, площадь – 3,44 гектара).

Для посещения жителей доступны парк усадьбы «Старо-Никольское» (поселение Первомайское, площадь – 3 гектара); «Усадьба «Троицкое» (Троицк, улица Парковая, площадь – 2,8 гектара); парковая зона (поселение Сосенское, улица Лазурная, площадь – 2,8 гектара); сквер между улицей Солнечной, улицей Центральной и Сиреневым бульваром (Троицк, площадь – 2,5 гектара).

«Парк Победы (поселение Марушкинское, поселок Крекшино, площадь – 2 гектара); зона отдыха ДПК «Север» (поселение Краснопахорское, площадь – 2 гектара); детский тематический парк (поселение Роговское, улица Школьная, дом 2, площадь – 0,26 гектара)», – дополняется в релизе.

До 2035 года на присоединенных территориях будут действовать 90 парков: прогулочные, оздоровительные, историко-культурные, детские, спортивные и тематические.