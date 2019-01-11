РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 янв. Житель дома №1 в микрорайоне ВНИИПО Балашихи пожаловался на отказ управляющей компании (УК) «Спарта-Д» произвести ремонт его балкона, поврежденного сотрудниками УК во время уборки крыши дома от снега, сообщается в группе «Балашиха Рулит!» в соцсети «ВКонтакте».

Житель дома №1 в микрорайоне ВНИИПО разместил соответствующее видео, сообщив, что работники УК во время уборки от снега крыши дома разбили его балкон.

«Ничего разбито не было. Десятого января во время уборки крыши дома от снега и наледи снег попал на козырек, выступающий за пределы застекленного балкона на третьем этаже, и погнул профиль железа. Дело в том, что по проекту данного дома 1938 года постройки остекление балконов вообще не предусмотрено. Или на это должны быть соответствующие документы», – сказал директор УК «Спарта-Д» Виталий Бастрыкин.

Он добавил, что собственник отказался предоставлять правоустанавливающие документы и пригрозил судом.

УК «Спарта-Д» готова исправить ситуацию, если собственник данной квартиры на третьем этаже дома №1 в микрорайоне ВНИИПО предоставит разрешительные документы на остекление балкона.