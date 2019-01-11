РИАМО - 11 янв. «Канал имени Москвы» подготовил план мероприятий для восстановления дамбы над Тушинским тоннелем Волоколамского шоссе, все работы планируют провести до 1 апреля 2019 года, сообщил журналистам руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Утром 10 января в Тушинском тоннеле обвалился грунт и на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы между шлюзами №7 и 8. Поступление воды в тоннель прекратилось в 15:20 10 января, а уже в 18:30 было полностью восстановлено движение транспорта.

«В ближайшее время планируется убрать лед со склонов дамбы, примыкающих к аварийному участку. Сделать это необходимо для проведения тщательных изыскательских работ. На время демонтажа снежного и ледового покрова обследование территории будет проводиться геофизическими методами. Полученная изыскателями информация будет обрабатываться для оперативной разработки проекта восстановления поврежденного участка дамбы», — сказал Елянюшкин.

Он добавил, что параллельно с этим очистят ото льда и ила русло канала, что позволит разработать глобальный проект берегоукрепления всей дамбы с обеих сторон. Это расстояние около 1,5 километров от шлюза №7 до шлюза №8.

По словам Елянюшкина, все работы, в том числе строительные, планируют провести до 1 апреля.

Для того, чтобы установить причину происшествия, из акватории над тоннелем откачали воду. Возможной причиной инцидента могли стать проводившиеся в начале 2000-х годов работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля.