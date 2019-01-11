РИАМО - 11 янв. На юго-западе столицы безработный 38-летний мужчина заявил в полицию об угоне принадлежащего ему автомобиля Audi A8 стоимостью 3,2 миллиона рублей, проводится проверка, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Кража произошла по адресу: Чечерский проезд, дом 66.

«Установлено, что в период с 15:00 6 января до 15:00 10 января от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащего пострадавшему автомобиля Audi A8», – сказал собеседник агентства

Материальный ущерб составил около 3,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».