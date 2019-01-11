РИАМО - 11 янв. Эксперты согласовали проектную документацию на проведение капитального ремонта мостового полотна Шелепихинского автодорожного моста в Пресненском районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкпертизы.

«Шелепихинский мост был построен в 1965 году. По мосту осуществляется движение в двух направлениях – в сторону Большой Филевской улицы и Шмитовского проезда. Проектными решениями предусматривается комплекс мероприятий по капитальному ремонту мостового полотна», – заявила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В ходе работ проведут ремонт тротуаров, замену бетона, гидроизоляции и деформационных швов. Также предусматривается ремонт бетонных поверхностей карнизов, парапетов и лестничных сходов ремонтными составами, ремонт системы водоотвода и барьерного ограждения. Также будет выполнено устройство асфальтобетонного покрытия.

После капитального ремонта Шелепихинский мост будет приспособлен для маломобильных групп населения. Запроектировано устройство предупреждающих и направляющих тактильных указателей на тротуарах, перед нижней площадкой и на ступенях лестничных сходов.

Кроме того, в рамках ремонтных работ предусматривается поэтапное переустройство контактной сети троллейбуса по временным схемам с последующим восстановлением контактной сети на постоянную эксплуатацию.

Продолжительность строительства составит чуть более 5 месяцев.