РИАМО - 11 янв. Следователи начали устанавливать истинные обстоятельства гибели мужчины и женщины, тела которых были обнаружены в салоне авто одного из гаражных боксов в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

«В Электростали следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек, тела которых обнаружена в машине в гаражном боксе. Шестого января в гаражном боксе, расположенном в городе в машине обнаружены тела двух человек: 24-летней девушки и 38-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти», – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что по данному факту следственным отделом по городу Электростали ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

«По данным эксперта, смерть двух человек наступила в результате отравления угарным газом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила она.