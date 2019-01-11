РИАМО – 11 янв. В Москве начали строить левый перегонный тоннель соединительной ветки от переходной камеры станции метро «Нижегородская» в одноименное депо, предназначенное для обслуживания поездов Большой кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Строительство соединительной ветки в депо «Нижегородское» ведется в плотной городской застройке районов Нижегородский и Лефортово, между рекой Нищенка и Третьим Транспортным кольцом. В том числе, трасса тоннелей проходит под действующими железнодорожными путями Горьковского направления Московской железной дороги, автодорогами и различными коммуникациями», – сказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что предприняты все необходимые меры для безопасности эксплуатируемых и строительства новых транспортных объектов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки) Марс Газизуллин дополнил, что строительство тоннеля в электродепо длиной порядка 1900 метров будет вестись при помощи 6-метрового тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) «Виктория».

«Электродепо «Нижегородское» располагается на месте бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича. Реализация проекта депо ведется в три этапа», – добавляется в релизе.

В рамках первого этапа, в декабре 2016 года, был введен в эксплуатацию административно-бытовой корпус. В настоящее время выполняются работы второго этапа – строительство зданий котельной и тягово-понизительной подстанции, прокладка инженерных сетей и демонтаж старых сооружений.

«Третий этап предусматривает строительство отстойно-ремонтного корпуса, мотодепо и других вспомогательных зданий. Электродепо сможет принимать на стоянку до 30 составов одновременно», – подчеркивается в сообщении.

Всего за 8 лет в Москве введено восемь депо, которые обеспечили городу свыше 7 тысяч новых рабочих мест.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>