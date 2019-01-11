РИАМО - 11 янв. Во всех округах Москвы началась ежегодная бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Для вакцинации животного можно вызвать ветеринарного врача на дом. Необходимо зайти в раздел «Услуги», затем перейти в категорию «Окружающая среда и животные» и выбрать сервис «Запись к ветеринарному врачу».
Основная причина возникновения очагов опасного заболевания – ввоз невакцинированных собак и кошек.
Специалисты уверены, что эффективной мерой профилактики бешенства могут быть только своевременные прививки домашних животных.
Отсутствие вакцинации у питомцев или уклонение от ее проведения влечет административную ответственность и наложение штрафа.
В 2018 году против бешенства в Москве вакцинировали около 500 тысяч домашних животных.
Бешенство – это особо опасное инфекционное заболевание, которое после появления клинических симптомов почти всегда заканчивается смертельным исходом. При этом бешенство может поражать как домашних, так и диких животных. Оно передается людям через укусы или царапины, обычно посредством слюны.
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