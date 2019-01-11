РИАМО - 11 янв. Заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков поручил перевозчикам с пятницы увеличить число автобусов на маршрутах в Мытищах и Долгопрудном на 20-25% в часы пик.

Такое решение принято по итогам совещания Трескова с перевозчиками ООО «Стартранс» и ООО «Домтрансавто».

«В связи с обращениями жителей принято решение об увеличении с сегодняшнего дня числа автобусов на трех маршрутах сверх плана. На маршруте №368 будет добавлено 10 автобусов, из них четыре – большого класса вместимости. Маршрут будут обслуживать 58 транспортных средств. Маршрут №273 дополнительно будут обслуживать шесть автобусов», — сказал Тресков.

Он добавил, что на маршруте №314 добавятся восемь автобусов, четыре из которых большого класса.

«Таким образом, увеличение транспортной работы сверх плана на маршрутах №314, 273 и №368 составит 25% и 20% соответственно. Ситуация с перевозками на данных маршрутах стоит на особом контроле правительства области», — отметил Тресков.

Перевозчики в ближайшее время должны скорректировать расписание маршрутов на остановках, во избежание очередей на посадку должна быть обеспечена работа кондукторов на всех видах транспортных средств.

Тресков подчеркнул, что контроль за транспортной работой перевозчиков продолжится, инспекторы областного Минтранса продолжат ежедневную проверку маршрутов. По результатам анализа принимаются меры по корректировке расписания и вида транспортных средств.

С 1 января на ряде областных маршрутах сменился перевозчик. Число автобусов и их класс не уменьшились, рейсы на данных маршрутах выполняются в полном объеме.

Маршрут №314 обслуживается 19 автобусами с интервалом движения 15 минут. Маршрут №273 обслуживается семью автобусами, а ранее на маршруте работали шесть транспортных средств. На маршруте №368 работают 48 автобусов, из них 18 – большого класса. При этом интервал движения в часы пик составляет 5-10 минут.

По вопросам обслуживания маршрутов можно обращаться на горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по телефону 8495-228-19-19, а также можно обращаться к перевозчикам по телефонам: 8925-452-50-16 (ООО «Домтрансавто»); 8925-000-24-57 (ООО «Стартранс»).