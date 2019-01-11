РИАМО - 11 янв. В Зеленограде 56-летний мужчина погиб под колесами автомобиля такси, он скончался на месте от полученных травм, проводится проверка, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Десятого января в 16:54 на пересечении Панфиловского проспекта с улицей Филаретовская города Зеленограда, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем такси Hyundai Solaris, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода гражданина 1963 года рождения», – сказал собеседник агентства.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

«Следствие проводит проверку», – добавил сотрудник пресс-службы.