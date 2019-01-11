РИАМО - 11 янв. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова выразила надежду, что инициатива о приравнивании системы нагревания табака к сигаретам и запрете их рекламы будет услышана.

«В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам и запретить их рекламу. Об этом говорится в обращении Минздраву РФ от зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова», — написала Мишонова в Instagram.

По мнению депутата, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.

«Обсуждение этой проблемы идет уже не первый год, но изменения в законодательстве не удается принять... Очень надеемся, что доводы депутатов на этот раз будут услышаны…» — заключила Мишонова.

Ранее Мишонова также поддержала ввод запрета на рекламу вейпов. По мнению детского омбудсмена, этот запрет необходим для здоровья молодежи и общества в целом.