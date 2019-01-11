РИАМО - 11 янв. По указанию инспекторов Госадмтехнадзора с начала 2019 года в регионе очищено от снега и наледи более 50 кровель нежилых зданий, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Инспекторы провели порядка 70 рейдов, в ходе которых проконтролировали состояние кровель нежилых зданий в муниципальных образованиях

«В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок в зимний период в первую очередь остаются социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы, поликлиники, то есть объекты с массовым пребыванием людей», – отмечается в материале.

По итогам проверок выдано 38 предписаний, все они исполнены.

В праздники жители Подмосковья сигнализировали о состоянии кровель нежилых зданий и посредством социальных сетей. По этому поводу было направлено 18 сообщений на аккаунты Госадмтехнадзора.

«По каждому обращению проведен рейд инспекторов надзорного органа. Лучше всего реагировали на жалобы населения по снегу и наледи на кровлях в городских округах региона Мытищи, Электрогорск, Шаховская, Протвино, Чехов, Дубна, Домодедово, Егорьевск и Реутов», – заключается в сообщении.