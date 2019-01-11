РИАМО - 11 янв. Московское управление ФАС признало мобильного оператора «Мегафон» и еще четыре компании виновными в нарушении закона о рекламе при рассылке сообщений, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Ведомство установило, что «Мегафон», АО «МегаЛабс», ООО «СМС Трафик», ООО «ТАУ ФИТ» и ООО «Омега Фит» распространяли по СМС рекламу фитнес-клуба Zebra с призывами к покупке абонементов по выгодным акциям.

«Рекламораспространителям и оператору не удалось подтвердить, что у них было соглашение абонента на получение рекламной рассылки. Распространение спама без согласия абонента нарушает часть 7 статьи 38 закона о рекламе», – отмечается в материале.

В настоящее время антимонопольное ведомство решает вопрос о привлечении компаний к административной ответственности. Согласно статьи 14.3 КоАП РФ размер штрафа может составить от 100 до 500 тысяч рублей.