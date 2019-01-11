РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 янв. Жители городского округа Люберцы могут подать заявку на очистку балконов от сосулек и наледи в свою управляющую компанию (УК), сообщается на официальной странице управления ЖКХ муниципалитета в Instagram.

«Балконы в зоне ответственности жителей, УК не может проводить работы без разрешения и допуска собственника, поэтому очистку балконов нужно осуществлять либо самостоятельно, либо обращаться в УК», – говорится в сообщении.

В зоне ответственности УК находится уборка крыш домов от снега и сосулек. В случае возникновения вопросов по уборке кровель необходимо обратиться в диспетчерские службы УК, их список и телефоны можно найти на официальном сайте администрации городского округа.

Также можно обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефону: 8(495)103-44-33, 8(800)301-44-33.