РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 янв. В пятницу управляющая компания Балашихи очистила кровли трех многоквартирных домов от снега и наледи, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Сегодня (11 января – ред.) мы очистили от снега и наледи кровли трех домов по адресам: улица Молодежная, дома №№10 и 12, улица Карла Маркса, дом №8/7 и сбили сосульки с домов №№9 и 11 на Советской улице в Балашихе. Всего с начала снегопадов мы обработали 32 кровли домов по три, четыре, а иногда и пять раз», – сказала начальник ремонтно-эксплуатационного участка (РЭУ) №5 Надежда Васильева.

Она добавила, что остальные дома на их участке имеют мягкую кровлю, поэтому с них просто счищают снег.

В составе РЭУ №5 работают две бригады. Среди них восемь кровельщиков, два из которых реагируют на экстренные вызовы по запросам жителей. В ходе работ они полностью очищают желоба, свесы крыш и сбивают сосульки. На обработку одного дома от снега и наледи требуется около трех часов.

В управлении компании «КВАНТ-7» находятся 53 дома Балашихи на улицах Советской, Крупской, Карла Маркса и других. Кровли крыш домов чистят несколько раз в неделю в зависимости от погодных условий.