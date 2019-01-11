РИАМО - 11 янв. Столичные полицейские расследуют около 70% преступлений благодаря городской системе видеонаблюдения, новая система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метрополитене, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в 2018 году к городской системе видеонаблюдения подключили более 7 тысяч камер. На сегодняшний день система насчитывает 167 тысяч камер. Они установлены во дворах, в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах.

«Записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений. Городская система видеонаблюдения помогает правоохранительным органам бороться с преступностью. Также с помощью видеонаблюдения фиксируются и выписываются штрафы за некачественное содержание территорий, ведется мониторинг работы госучреждений», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

В городе работает разветвленная система дорожных камер, помогающих пресекать нарушения ПДД и регулировать движение на дорогах. В метро и наземном транспорте система видеонаблюдения работает для безопасности пассажиров, отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится и на уличных камерах.

«Во многом благодаря современной системе видеонаблюдения Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов в мире», – резюмировал Собянин.