РИАМО - 11 янв. Столичные полицейские расследуют около 70% преступлений благодаря городской системе видеонаблюдения, новая система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метрополитене, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в 2018 году к городской системе видеонаблюдения подключили более 7 тысяч камер. На сегодняшний день система насчитывает 167 тысяч камер. Они установлены во дворах, в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах.
В городе работает разветвленная система дорожных камер, помогающих пресекать нарушения ПДД и регулировать движение на дорогах. В метро и наземном транспорте система видеонаблюдения работает для безопасности пассажиров, отметил градоначальник.
Мэр подчеркнул, что система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится и на уличных камерах.
«Во многом благодаря современной системе видеонаблюдения Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов в мире», – резюмировал Собянин.
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