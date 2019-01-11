РИАМО - 11 янв. Объем производства товарной рыбы в Подмосковье в минувшем году составил более 5 тысяч тонн благодаря вводу двух предприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Общий объем производства товарной рыбы в 2018 году составил 5,017 тысячи тонн. Эти показатели удалось достичь за счет ввода в строй в Подмосковье двух новых предприятий по выращиванию товарной рыбы», – заявил глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин.

По словам министра, в прошлом году в Можайском городском округе на базе ООО «Можайский кабель» открыли новое промышленное производство индустриальной аквакультуры.

На данном объекте стали разводить и выращивать мраморного клариевого сома. Производительность цеха составляет порядка 100 тонн в год.

«Второе производство – ООО «Инновационное рыбоводческое предприятие» введено в городском округе Чехов. Здесь выращивают форель. Производительность – более 60 тонн в год», – отметил Разин.

Министр подчеркнул, что техническое оснащение новых предприятий позволяет выращивать рыбу круглый год.