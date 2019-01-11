РИАМО - 11 янв. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что задержанному в столице американцу Полу Уилану предъявили обвинения в шпионаже, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России, то есть в шпионаже», – заявила Захарова.

По ее словам, Уилан въехал на российскую территорию по американскому паспорту. При этом он является гражданином США, Ирландии, Канады и Великобритании.

Захарова уточнила, что речь об его обмене на находящих в заключении за границей россиян не идет.

Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе «Лефортово».

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В его отношении следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что его родственник приехал в Москву на свадьбу.

В Штатах на арест американца отреагировали – госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно вернуть в страну Пола Уилана.