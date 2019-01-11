РИАМО - 11 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл традиционную Губернаторскую рождественскую елку, которая в этот раз проходит в подмосковном Чехове, для ребят подготовили новогоднюю сказку, посвященную празднику Рождества, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

В пятницу во Дворце спорта «Олимпийский» Чехова проходит традиционная Губернаторская рождественская елка, участниками которой стали 3 тысячи школьников Московской области.

«Уже стало доброй традицией встречаться в рождественские дни в одном из городов Подмосковья, чаще всего это происходит в Чехове. Благодаря владыке (управляющему Московской епархией Русской православной церкви, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию – ред.), который инициировал это доброе, важное мероприятие, в эти очень светлые дни мы имеем возможность поздравить наших детей, наших школьников, которые собираются из самых разных уголков Подмосковья», - сказал Воробьев.

Он поздравил детей с наступившим Новым годом и Рождеством и пожелал, чтобы их самые смелые мечты исполнились. Также Воробьев поблагодарил родителей и педагогов за поддержку, участие, вовлеченность в жизнь подмосковных городов.

«Я думаю, что огромная радость для всех нас вместе встретить это великий праздник Рождества Христова. Мы в течение всего года учимся, трудимся, напрягаем свои силы, чтобы становиться лучше, добрее, но выдаются у нас такие радостные дни, когда мы все забываем и веселимся, и радуемся, и празднуем», - добавил в свою очередь Ювеналий.

Владыка также рассказал журналистам, что в этом году его поразила сценическая задумка мероприятия.

«Очень рады, что мы сюда попали. Я приезжала со своими еще детьми-учениками из родительской школы-интерната в составе 26 детей. Они остались в полном восторге», - рассказала мама участника елки Наталья Афонина из Раменского района.

Участниками елки стали ребята, добившиеся высоких достижений в учебе, искусстве, спорте, а также дети из семей военнослужащих, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся воскресных школ.

Для ребят подготовили новогоднюю сказку, посвященную празднику Рождества. Также дети получат сладкие подарки, поучаствуют в конкурсах, викторинах, веселых забавах.

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