РИАМО - 11 янв. В подмосковном Подольске поместили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудника полиции из Тверской области, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Девятого января в Подольске было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения. Потерпевший был сотрудником полиции, проходившим службу в Тверской области. В квартире он находился в гостях у знакомой, где распивал алкоголь с ее соседом. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один мужчина нанес другому удар ножом в шею. От полученного ранения майор полиции скончался на месте.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городскому округу Подольску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении обвиняемого в убийстве жителя Тверской области (часть 1 статьи 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Во время допроса обвиняемый дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. Также он подтвердил информацию о том, что он родом из Республики Чувашии и ранее был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).