РИАМО - 11 янв. Жители Подмосковья, которые посетят концерты хора Валаамского монастыря в январе, смогут услышать такие редко исполняемые произведения, как Ave Maria Астора Пьяцоллы и «Паломничество» Ариэля Рамиреса, сообщил в интервью РИАМО художественный руководитель хора Александр Бордак.

Гастрольный тур хора Валаамского монастыря в Подмосковье стартует 17 января в Доме космонавтов в Звездном городке. 18 января хор выступит в Раменском КДЦ «Сатурн», 20 января – в культурном комплексе города Щелково, 22 января – в Наро-Фоминском ЦДК «Звезда», 24 января – в ДК «Исток» во Фрязине, 25 января – в клубе «Майдановский» города Клин, и 26 января – в Мытищах, в МДК «Яуза».

«Сейчас у всех рождественское настроение, поэтому весь январь мы будем петь песнопения Рождества Христова. Древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменитый «валаамский распев». Мы окажемся в Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, Аргентине – зритель услышит, как хвалят Господа в этих странах в праздник Рождества», — сказал Бордак.

Он добавил, что прозвучат редко исполняемые произведения – Ave Maria Астора Пьяцоллы и «Паломничество» Ариэля Рамиреса.

«Последняя композиция больше известна нашему зрителю как мелодия из передачи «В мире животных» в исполнении оркестра Поля Мориа. В концерте также прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Якова Чмелева, а также сочинения, написанные нами специально для этой программы», — отметил Бордак.

Он также рассказал, что хор будет выступать в Подмосковье уже не в первый раз. Хор неоднократно пел и молился у мощей Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре, был в Иосифо-Волоцком мужском монастыре.

«Мы также поражены удивительной красотой Знаменской церкви в селе Дубровицы, что неподалеку от Подольска. Но спеть нам там не удалось, так как клирос очень маленький и к нему ведет старинная маленькая винтовая лестница. Хор из 16 мужчин эта хрупкая конструкция не выдержала бы. Но мы с радостью помолились, слушая храмовый коллектив», — отметил Бордак.

Хор Валаамского монастыря – уникальный творческий коллектив, созданный по случаю восстановления и освящения святейшим патриархом Алексием II главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора - в августе 2005 года. Уникальность деятельности хора Валаамского монастыря заключается в том, что он одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом.

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