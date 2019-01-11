РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 янв. Юные футболисты подмосковного Красногорска смогут бесплатно принять участие в однодневном турнире «Кубок Тигра» 27 января, сообщается на официальной странице клуба по мини-футболу «Tigers» в соцсети «ВКонтакте».

«Красногорский детский клуб по мини-футболу «Tigers» приглашает всех желающих ребят 2004–2009 годов рождения принять участие в открытом однодневном «Кубке Тигра»», – говорится в сообщении.

Мероприятие проведут в мини-футбольном зале Центра развития детского спорта «Зенит» по адресу: улица Советская, дом №14. Начало в 15:00.

«Участие бесплатное. Подать заявку можно в группе клуба «Tigers» в соцсети «ВКонтакте»», – заключается в сообщении.