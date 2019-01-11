РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 янв. В подмосковном Подольске обнаружили тело 49-летнего Михаила Полякова, пропавшего в конце декабря 2018 года, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».
«Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.
Находившийся в розыске 49-летний Поляков пропал 28 декабря 2018 года около полудня, он ушел из дома и не вернулся.
Тело нашли 10 января.
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