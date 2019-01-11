РИАМО - 11 янв. В Сергиево-Посадском районе на улице Театральная построили дом, который предназначен для граждан из аварийного жилого фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Многоквартирный дом введен в эксплуатацию в конце декабря 2018 года.

«Согласно адресной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», в новостройке будут предоставлены квартиры 82 переселенцам. Из них 19 гражданам – по программе 2018 года и 63 человека – по программе 2019 года», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он отметил, что таким образом, план на 2019 год по расселению 800 квадратных метров аварийного жилья на территории Краснозаводска будет выполнен досрочно.

Ввод в строй дома позволит расселить 29 жилых помещений аварийного фонда площадью 1,1 тысячи квадратных метров, расположенных в деревянном доме №11 на улице Строителей 1938 года постройки, а также в доме 4 на улице 1 Мая, и в домах №№15 и 17 по улице Горького.