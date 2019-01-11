РИАМО - 11 янв. Для зала бокса «Витязь» в подмосковном Чехове планируют построить еще один, более просторный зал единоборств, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Школу будем расширять. Будет еще один зал, и через дорогу еще будем делать зал единоборств. Так что, когда подрастете, будете заниматься в другом, более просторном зале», - сказал Воробьев воспитанниками, занимающимся в зале бокса.

Также губернатор пожелал ученикам здоровья и побед. Помимо этого, вспитанникам подарили боксерские перчатки.

«Конечно, этого зала не хватает, потому что потребность в спорте, тем более в таком виде спорта, как бокс, который здесь развивается, нам есть куда расширяться, есть рядом отличный, современный дворец спорта «Олимпийский», в котором мы подобрали уже достаточно большое помещение - это 340 квадратных метров, на которых можно разместить хороший зал бокса», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он отметил, что капитальный ремонт в зале планируют завершить до сентября 2019 года.

Зал бокса «Витязь» был открыт в 2002 году.

Общая площадь спортивного сооружения составляет более 567 квадратных метров, площадь тренировочного зала - 120 квадратных метров, из них ринг – 36 квадратных метров. Кроме того, отдельное помещение занимает тренажерный зал.

В зале с 2002 года занимались как дети и молодежь, так и известные спортсмены, принесшие славу российскому боксу: Денис Лебедев, Александр Поветкин. Именно в этом зале чемпион мира Поветкин готовился к Олимпиаде в Афинах, где завоевал золото.

Ежегодно растет число детей и подростков, желающих заниматься боксом. На сегодняшний день в секциях занимается более 150 воспитанников.

Профессиональный тренерский состав обеспечивает стабильный тренировочный процесс и результативные выступления на соревнованиях различного уровня.

В зале бокса «Витязь» проходят тренировки Дениса Лебедева, Александра Поветкина, Эдуарда Трояновского, а также их мастер-классы.

Однако площади имеющихся спортивных залов не позволяют увеличивать количество секций. Остальные учащиеся занимаются в приспособленных помещениях - спортивном зале школы №3 (тренировочная площадь 200 квадратных метров) – только в выделенное время, школьном спортзале в Васькине, в спортзале в ДК «Мередиан». Из-за нехватки площадей на тренировке в ринге работают по три пары, что снижает эффективность занятий, препятствует результативному проведению сводных тренировок.

В связи со строительством пристройки к школе №3 спортивный зал планируется под снос. Учитывая тот факт, что все городские общеобразовательные учреждения работают в две смены, исключается возможность использования школьных спортивных залов.

Всего в секциях бокса на территории городского округа Чехов занимаются 316 человек в возрасте от 9 до 17 лет. Количество воспитанников составляет 227 человек.