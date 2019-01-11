РИАМО – 11 янв. В соцсетях запустили флешмоб в поддержку «одиноких» бананов, которые по неизвестной причине остаются невостребованными у покупателей магазинов.

Флешмоб #спасибанан стартовал с подачи одной из ритейл-сетей. Посты с этим хештегом стали появляться в соцсетях после публикации на Pikabu. Пользователь портала выложил фото с объявлением из супермаркета, который решил встать на защиту бананов, «оторванных от собратьев».

«Сто калорий одиночества. Обычно покупатели не выбирают оторванные от гроздьев бананы, потому что им кажется, что они плохие. Но они не плохие - просто одинокие», – написано на мини-баннере в отделе овощей и фруктов супермаркета.

Авторы акции подчеркивают: приобретя «одинокий» банан, покупатели спасут его от утилизации и сделают важный шаг навстречу осознанному потреблению.

Комментаторы на Pikabu оценили креативную идею и признались, что беда «одиноких» бананов растрогала их до слез и заставила задуматься о своей судьбе. Другая часть пользователей считает, что такие бананы не покупают по объективным причинам – «одиночки» могут быть залежавшимися и переспелыми, а также с нарушенной кожурой.

Ранее пользователь Pikabu обратил внимание на новые упаковки куриных яиц в магазинах, где вместо привычного десятка находится девять яиц, уложенных в три ряда. Пост собрал массу комментариев – как шуточных, так и возмущенных.