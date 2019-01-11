РИАМО – 11 янв. ООО «АРИС-М» в городском округе Ивантеевка оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную организацию свалки на принадлежащем ему земельном участке, высота навалов местами достигала 4 метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии обратилась горожанка, сообщившая о том, что на участке организована свалка, от которой разносится неприятный запах.

«В ходе проверки установлено, что работники общества устроили навалы отходов (преимущественно, пищевых, с вкраплениями фрагментов тары и упаковки) на площади около 800 квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Высота навалов местами достигала 4 метров.

«При осмотре выявлены отходы, в том числе III класса опасности. Между тем основным видом деятельности ООО является не обращение с отходами, а торговля», – добавляется в материале.

По итогам административного расследования общество оштрафовано на 100 тысяч рублей.

«Ликвидация незаконной свалки находится на контроле Минэкологии», – заключается в релизе.