РИАМО – 11 янв. ГИБДД разместила обновленную редакцию проекта постановления о проведении экзаменов на получение водительских прав, сообщает Газета.ru.

Постановление «О допуске к управлению транспортными средствами», размещен на сайте.

«Экзамен начнется с тестирования, на котором будущие водители продемонстрируют первоначальные навыки вождения транспортного средства. Дальнейшая проверка пройдет на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что речь идет об участках дорог с малоинтенсивным движением, которые расположены за пределами жилой застройки.

По сведениям издания, после этого экзамен будет продолжен в условиях городского вождения.

«Будущий водитель должен будет показать умение совершать повороты, обгонять другие транспортные средства, проезжать нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог, начинать движение на подъеме или спуске, а также парковаться параллельно тротуару. Также возможны такие необязательные упражнения, как перестроение, проезд железнодорожного переезда и регулируемого перекрестка», – добавляется в материале.