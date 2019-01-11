РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 янв. Всех желающих приглашают принять участие в зимнем бале-маскараде, который пройдет в доме культуры «Опалиха» подмосковного Красногорска 12 января, сообщается на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, приглашаем вас на зимний Бал-Маскарад! В программе различные разновидности вальса, греческий хоровод, кадриль, сиртаки, мазурка, падеграс и многие другие танцы», – говорится в сообщении.

Дамам рекомендуют прийти в бальных или вечерних платьях полной длины. Кавалерам – во фраках или строгих костюмах.

«Маскарадные костюмы приветствуются. Сменная танцевальная обувь обязательна для всех», – дополняется в сообщении.

Сбор гостей в большом зале Дома культуры «Опалиха» начнется в 15:00. Начало бала – в 16:00. Участие бесплатное.

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