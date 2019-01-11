РИАМО - 11 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили оформление в подмосковном аэропорту партии живых лобстеров, поступивших из ОАЭ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В аэропорту «Домодедово» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ЗАО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии живых лобстеров, весом 30 килограммов, поступившей из Объединенных Арабских Эмиратов в сопровождении авианакладной», – отмечается в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарного сертификата.

«Груз выпущен после предоставления оригинала ветеринарного сертификата и гарантийных писем», – добавляется в материале.