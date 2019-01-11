РИАМО - 11 янв. Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении москвички, которая перевела малоизвестной женщине более 400 тысяч рублей за авиабилеты, оказавшиеся фальшивыми, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 10 января в ОМВД России по району Замоскворечье обратилась женщина 1980 года рождения.

«Она сообщила о том, что в период времени с 15 декабря 2018 года по 8 января 2019 года переводила со своего банковского счета на счет малоизвестной женщины, которая представилась сотрудницей авиакомпании, денежные средства за авиабилеты, которые впоследствии оказались поддельными», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ущерб составил 403 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.