РИАМО - 11 янв. Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали дебошира, разбившего ночью двери круглосуточного магазина на Быковском шоссе в Малаховке в Люберцах после отказа продавца продать ему алкоголь, говорится в сообщении пресс-службы областного управления Росгвардии.

Двое пьяных мужчин потребовали в час ночи продать им спиртные напитки, что противоречит законодательству. В ответ на требование молодые люди получили от продавца отказ. После этого один из них стал вести себя агрессивно и разбил входные двери магазина ногой.

«За совершенное правонарушение дебошира задержали росгвардейцы и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался 23-летний ранее не судимый житель столицы», – говорится в сообщении.

Сумма причиненного его действиями ущерба устанавливается. Проводится расследование.