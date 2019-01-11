РИАМО - 11 янв. Полиция ведет розыск преступника, который украл автомобиль марки Lexus в Электростали, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне утром в дежурную часть УМВД обратилась женщина 1981 года рождения с заявлением о том, что от дома в Электростали неизвестный похитил ее автомашину Lexus NX 2016 года выпуска. Сумма ущерба - 2 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – заключил сотрудник.