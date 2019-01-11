РИАМО - 11 янв. В Москве и Подмосковье на 11 и 12 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за метели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 пятницы.

Аналогичный уровень опасности объявили на территории Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Ивановской и Костромской областей.

В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха опустится до минус 12 градусов мороза. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.