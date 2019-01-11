РИАМО - 11 янв. Порядка 2 тысяч человек обратились в новую комплексную поликлинику в микрорайоне Кузнечики в подмосковном Подольске с момента ее открытия, при этом очередей почти нет благодаря отработанной системе записи на прием, сообщил главный врач Подольской районной больницы Александр Алексеев.

В пятницу учреждение осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он высоко оценил качество оборудования и профессионализм кадрового состава новой поликлиники. Губернатор также пообщался с медицинскими сотрудниками и жителями.

«У нас пять рентгеновских аппаратов, хорошее оборудование, специалисты, можно прийти и с ребенком, и мужчинам, и женщинам - все получат помощь. Поликлиника популярна, жители 2,5 года ждали. Это большой объект. Жители довольны и радостны, что появился такой крупный объект. Открылась 28 декабря. В праздничные дни мы работали в дежурном режиме, но за 10 дней прошло около 1,5-2 тысяч человек», - сказал Алексеев.

Он отметил, что, несмотря на большое число посещений, очередей почти не бывает благодаря отработанной системе записи.

Медучреждение рассчитано на 850 посещений в смену, оно включает пятиэтажный блок взрослой поликлиники (600 посещений в смену) и трехэтажное здание детского отделения (250 посещений в смену). Поликлиника предназначена для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи. Строительно-монтажные работы, мебель и медтехника обошлись в сумму более 820 миллионов рублей.