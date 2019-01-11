РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 янв. В подмосковном Подольске 16-летнего подростка обнаружили задушенным дома возле компьютера, ведется расследование, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

«В Подольске 10 января около девяти часов вечера мать нашла 16-летнего подростка мертвым у себя в квартире. Юноша скончался от асфиксии. Скорее всего, смерть наступила от сетевого шнура от компьютера», – сказал собеседник агентства.

Сотрудник добавил, что следственный комитет занялся расследованием гибели подростка.