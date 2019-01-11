РИАМО - 11 янв. Сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в попытке кражи денег из ящика для пожертвований в одном из храмов на западе Москвы, сообщается на сайте МВД РФ.

Злоумышленник с помощью обмотанной скотчем проволоки пытался вытащить деньги из ящика для пожертвований, который стоял в храме. Мужчину задержали на месте преступления.

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки города Москвы задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на кражу денежных средств из храма Живоначальной Троицы на Мосфильмовской улице», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.