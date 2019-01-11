РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 янв. Начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев в пятницу на отчетном мероприятии подвел итоги работы полиции горокруга в 2018 году, он отметил возрастающую нагрузку на личный состав и нехватку сотрудников, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в зале заседаний муниципального управления МВД России «Люберецкое» прошло отчетное мероприятие по итогам минувшего года.

«Год (2018 – ред.) был для полиции Люберец тяжелым. Мы обеспечивали безопасность на выборах президента РФ и губернатора Подмосковья, а также чемпионата мира по футболу. Порядка 300 наших полицейских были в командировках в Москве и городах области для обеспечения безопасности международных соревнований», – сказал Романцев.

Он подчеркнул, что число городов, которые находятся в ведении управления, возрастает.

«В районе не хватает участковых, опорных пунктов, сотрудников ГИБДД и ППС. Но, несмотря на это, мы стараемся выполнять задачи, поставленные МВД перед нашим населением по обеспечению его безопасности», – дополнил Романцев.