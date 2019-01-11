РИАМО - 11 янв. В подмосковных Мытищах при попытке передачи денег инспектору МЧС за прекращение проверки по факту пожара задержан 52-летний мужчина, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел еще 21 декабря, но известно о нем стало сейчас.

«В городском округе Мытищи в помещении отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области при попытке дачи взятки инспектору за непринятие мер административного или уголовного воздействия в рамках проверки по факту пожара сотрудниками полиции был задержан гражданин 1967 года рождения», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Как уточняется в материале, в МЧС России активизирована работа по пресечению правонарушений коррупционного характера. Она проводится как сотрудниками ведомства, так и подразделениями собственной безопасности в тесном взаимодействии с органами безопасности, прокуратуры, Следственного комитета РФ для повышения эффективности деятельности министерства.