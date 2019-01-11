РИАМО - 11 янв. Девять поликлиник будут строить и реконструировать в Подмосковье в 2019 году, работа в этом направлении является приоритетной для Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу Воробьев в сопровождении министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева осмотрел оборудование в кабинетах УЗИ, флюорографии, рентгенографии, предоперационной новой поликлиники в микрорайоне Кузнечики Подольска, поговорил с врачом-травматологом и пообщался с инициативной группой жителей микрорайона.

«В 2019 году планируется строительство порядка девяти поликлиник. Программа будет продолжаться. Это является приоритетом для Подмосковья», - сказал Воробьев журналистам.

Как отметил Дмитрий Матвеев, в 2019 году планируют ввести после строительства две поликлиники - в Химках и в Мытищах, а также три поликлиники после реконструкции - в Куровском, Дмитровском округе и Одинцове. В 2020-2022 годах ожидается ввод двух поликлиник в Раменском районе, а также в Хотькове и Реутове. Все объекты строят по современным стандартам.