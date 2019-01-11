РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 11 янв. Пять официальных мест для купания в праздник Крещения определили в городском округе Орехово-Зуево, сообщил в пятницу представитель администрации муниципалитета.

«Жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают принять участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января, для этих целей на территории муниципалитета определены пять официальных мест. Обеспечивать безопасность в местах купания будут сотрудники полиции, Мособлпожспаса и скорой медицинской помощи. В общей сложности группировка сил и средств, задействованных в период Крещенских купаний, будет состоять из 89 человек и 18 единиц техники», — сказал представитель администрации.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, официальные места для купания в праздник Крещения Господня расположены в пяти точках городского округа. В Богородице-Рождественском соборе 18 января с 22:00 по 22:30 пройдет освящение купели. Купание в церковном пруду проведут 18 января с 22:30 до 01:30 и 19 января с 7:00 до 16:00.

Освящение купели в Успенском храме деревни Войново-Гора пройдет 18 января с 23:00 до 23:30, затем с 23:30 проведут купание на озере Амазонка. Затем искупаться можно будет в течение всего дня.

По сведениям агентства, купель на пруду в городском парке на улице Ленина освятят 18 января с 22:00 до 22:30, купание начнется с 22:30. Девятнадцатого января купание будет проходить весь день.

Освящение купели на пруду Восьмерка у Преображенскго храма деревни Малая Дубна начнется в 00:00 и продлится полчаса, купание проведут с 00:30. Затем искупаться можно будет в течение всего дня.

На карьере Нажицы купель освятят 18 января с 22:00 до 22:30, купание начнется в 22:30. Затем искупаться можно будет в течение всего дня.